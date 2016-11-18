FT допускає тривалий період невизначеності в РФ після арешту глави Мінекономіки, оточення Путіна нервує

"Йдуть розмови про підозри проти ще восьми чиновників", - цитує Financial Times неназваного колишнього чиновника ФСБ, який поінформований про справу проти Улюкаєва, передає DT.UA.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що слідчі ведуть справи проти інших чиновників, в той час, як суд посадив міністра економіки на два місяці під домашній арешт.

Сам Улюкаєв заперечує свою провину, але президент Володимир Путін звільнив його за "втрату довіри" незадовго до арешту. "Це надзвичайна подія для уряду й влади в країні в цілому", - сказав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на засіданні уряду.

У приватних розмовах чиновники та інвестори кажуть, що справа проти Улюкаєва може підірвати владу тих у владних колах, хто допоміг утримати російську економіку на плаву після обвалу цін на нафту, девальвації рубля і введення західних санкцій, які діють уже два роки.

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Двоє неназваних чиновників з міністерства економіки РФ та один слідчий розповіли виданню, що друг Путіна у КДБ й глава "Роснефти" Ігор Сєчін причетний до переслідування щодо Улюкаєва. Ймовірно, він хотів так попередити інших прихильників ліберальної економічної політики не ставати йому на шляху.

Російські ЗМІ повідомляють, що глава служби безпеки "Роснефти" Олег Феоктистов очолив операцію із затримання міністра економіки. Він почав працювати на нафтову компанію тільки у вересні, а до того служив у ФСБ.

"Сєчина образив сильний опір з боку багатьох людей проти бажання "Роснефти" купити "Башнефть". Це точно послабить економічний блок", - сказав виданню неназваний інвестор.

Колишній міністр фінансів і радник Путіна з економічної політики Олексій Кудрін заявив, що арешт Улюкаєва викликає питання. Проте інвестиційний клімат не постраждає, якщо розслідування проти міністра буде прозорим.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Слідчий комітет РФ повідомив про затримання за хабар у розмірі 2 млн дол. міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Кримінальну справу щодо нього порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу РФ (отримання хабара в особливо великому розмірі). «Йдеться про вимагання хабара з боку Улюкаєва», - уточнили в Слідкомі РФ.