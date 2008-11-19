Держдума РФ у II читанні схвалила збільшення строку роботи президента

Держдума на засіданні в середу схвалила в другому читанні поправки в Конституцію РФ про збільшення термінів повноважень президента з чотирьох до шести років, а Держдуми з чотирьох до п`яти років. Поправки в основний закон вступають в силу з дня їх офіційної публікації після схвалення не менш як двома третинами регіональних парламентів. Нові терміни застосовуватимуться до президента і Держдуми, які будуть вибрані після набуття чинності змін до Конституції. Поправки були запропоновані президентом РФ Дмитром Медведєвим. У Конституції міняються стаття 81 і 96, які відповідно стосуються президента і Держдуми.

РИА Новости