Путін вважає, що між передвиборною риторикою Трампа і його реальною політикою може бути різниця

Про це Путін заявив в ході прес-конференції 21 листопада, передають РИА Новости.

"Ні", - відповів Путін на запитання, чи завадить обрання Трампа президентом США розвиткові торгівлі в країнах АТЕС.

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"Звісно, питання такі є. І цими питаннями колеги задаються, власне кажучи, це очевидно. Але страхів бути не повинно, все так чи інакше встане на свої місця", - заявив глава російської держави.

"Ми всі добре розуміємо, всі знають, що між передвиборною риторикою і реальною політикою велика різниця завжди практично у всіх країнах", - зазначив Путін.

Також Путін повідомив, що в ході телефонної розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом той підтвердив свої наміри про нормалізацію відносин з Москвою, пише РИА Новости.

"Обраний президент США підтвердив свої наміри щодо нормалізації американо-російських відносин", - сказав Путін журналістам за підсумками засідання саміту АТЕС в Перу.

За його словами, питання про конкретну зустрічі з Трампом не обговорювалося в ході телефонної розмови. "Ми констатували, що було б корисно провести зустріч наших співробітників", - додав Путін.