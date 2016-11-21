Кривава ДТП у Ростовській області: загинули українці – ЗМІ (відео)
12:58, 21 листопада 2016Світ
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Учасниками аварії стали пасажирський автобус та "КамАЗ".
Автобус з пасажирами зуштовхнувся із "КамАЗом" / PMG.ua
У Ростовській області в РФ сталася кривава ДТП, в якій загинули 6 осіб та ще троє - постраждали. Про це повідомляє прес-служба регіонального відділення МНС РФ.
Зазначається, що аварія сталася вночі на трасі М-4 «Дон» на 848 км в напрямку руху до Москви.
Автобус врізався в "КамАЗ", який рухався в попутному напрямку.
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При цьому, як зазначає видання «РИА Новости», з посиланням на джерело у правоохоронних органах, загиблі є громадянами України.
"Загиблі і постраждалі є громадянами України, ймовірно, вони прямували до Москви", - сказало джерело.
Офіційних коментарів від Генконсульства наразі немає.
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