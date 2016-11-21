Патріарх РПЦ Кирило назвав Ісуса Христа "лузером"

Патріарх російської православної церкви Кирило заявив, що з обивательської точки зору Ісус Христос – невдаха.

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"Шлях порятунку — це вузький шлях. І в якомусь сенсі цей шлях завжди пов'язаний з подвигом. Але якщо цього шляху не буде, то людство дійсно скотиться у прірву, тому проповідь церкви — як і проповідь Христа... Адже Христос не переконав всіх, хто його слухав. Більше того, в результаті цієї проповіді він закінчив би своє життя на хресті, якби не Воскресіння. Тобто з обивательської точки зору Христос — це невдаха. Якщо люди не вірять у Воскресіння, то чим все закінчилося? Він загинув, його страчували. А святі апостоли? Всі до одного, крім Іоанна Богослова, були страчені. Слухайте, це ж група невдах, лузери. Вони все втратили", - заявив патріарх в інтерв'ю російському каналу Russia Today.

На думку Кирила, зараз в Росії відроджується інтерес до релігії, і це "феномен історичного значення".

"І ми сьогодні бачимо в Росії величезна навернення людей до віри. Це дійсно феномен, я думаю, історичного значення — відновлення життя церкви, звернення молоді", - заявив патріарх.

Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив патріарха РПЦ Кирила орденом «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня у зв'язку з його 70-річчям.

Нагадаємо, у вересні за "порушення почуттів віруючих" і полювання на покемонів у церкві заарештували блогера.