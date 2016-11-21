Винищувачі НАТО двічі за тиждень перехоплювали військові літаки РФ над Балтійським морем

Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної оборони Литви.

14 листопада винищувачі НАТО супроводжували російський літак Іл-76 в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Російське військове повітряне судно летіло з материкової частини Російської Федерації в напрямку Калінінграда. Літак прямував по заздалегідь заданому курсу польоту, його бортовий ретранслятор був включений і екіпаж тримав радіозв'язок з центрами управління повітряним рухом.

17 листопада літаки НАТО перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем літак Іл-20 з Російської Федерації. Літак летів з материкової частини Росії в Калінінград відповідно до плану польоту, екіпаж тримав радіозв'язок з управлінням повітряним рухом, але не використовував транспондери.

Читайте такожПутін відреагував на супроводження літака з російською делегацією швейцарськими винищувачами

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ раніше інформували, що літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував у перуанську столицю на саміт АТЕС, був зустрінутий винищувачами ВПС Швейцарії в повітряному просторі цієї країни та супроводжений до кордону з Францією. У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.