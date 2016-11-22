У НАТО розкритикували Росію за розміщення ракет у Калінінградській області

Про це йдеться у заяві альянсу, опублікованій Associated Press, передає Радіо Свобода.

У заяві зазначається, що розміщення ракет на кордоні НАТО «не зменшує напруги і не відновлює передбачуваності відносин». Дії Росії в НАТО назвали агресивним мілітаризмом.

Читайте такожУ Кремлі пояснили розміщення "Іскандерів" в Калінінграді "експансією НАТО"

НАТО також закликає до більшої прозорості з боку Росії, щоб "уникнути інцидентів і ризику взаємного нерозуміння".

Раніше в Кремлі назвали розміщення ракетних комплексів в Калінінградській області заходами для гарантування безпеки Росії «у зв’язку з агресивною політикою НАТО». Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживає заходів, виходячи зі своїх суверенних прав.

Як повідомляв УНІАН, у Держдепі США заявили, що розміщення Росією систем С-400 і «Іскандерів» у Калінінградській області веде до «дестабілізації європейської безпеки».