Різдвяну ялинку встановили на головній площі Ватикану
01:53, 25 листопада 2016Світ
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Різдвяну 25-метрову ялинку встановили на площі святого Петра у Ватикані.
Ялинку привезли з півночі Італії / REUTERS
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дерево, яке важить 600 кілограмів, привезли з півночі Італії.
Офіційне відкриття ялинки призначили на 9 грудня. Доти святкове дерево прикрасять 18 тисячами вогників.
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На головній площі Ватикану ялинка простоїть до 8 січня.
Тим часом у Європі продовжують підготовку до Різдва та Нового року. Міста чепурять, на вулицях відкриваються ярмарки, вулиці освітлює святкова ілюмінація.
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