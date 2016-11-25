Різдвяну ялинку встановили на головній площі Ватикану

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дерево, яке важить 600 кілограмів, привезли з півночі Італії.

Офіційне відкриття ялинки призначили на 9 грудня. Доти святкове дерево прикрасять 18 тисячами вогників.

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На головній площі Ватикану ялинка простоїть до 8 січня.

Тим часом у Європі продовжують підготовку до Різдва та Нового року. Міста чепурять, на вулицях відкриваються ярмарки, вулиці освітлює святкова ілюмінація.