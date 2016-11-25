До Різдва східне Алеппо перестане існувати, якщо бомбардування не припиняться - представник ООН

Спеціальний представник ООН з Сирії Стаффан де Містура застеріг від повного руйнування східних районів міста Алеппо, які перебувають під контролем збройних формувань, що ведуть боротьбу з армією Асада.

Про це повідомляє DW.COM.

Якщо інтенсивні бомбардування триватимуть, то "до Різдва східне Алеппо перестане існувати", сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, оприлюдненому 25 листопада.

На думку де Містури, сирійська влада домагається прискореного військового вирішення в районах східного Алеппо, де все ще проживають близько 255 тисяч осіб. За його словами, якщо це станеться, то в Туреччину прибудуть десятки тисяч біженців.

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Сирійські повстанці дали гарантії щодо гуманітарного припинення вогню в східних районах Алеппо. Про це 24 листопада заявив радник спецпредставника ООН з Сирії Ян Егеланд. ООН намагається досягнути домовленості з воюючими сторонами з метою постачання продуктів харчування в східні райони міста та евакуації поранених. За словами Егеланда, ООН все ще чекає на відповіді Москви та Дамаска.

Однак постійний представник Росії при ООН в Женеві Олексій Бородавкін в коментарі агентству "Інтерфакс" зазначив, що Москва поки не бачить умов для реалізації плану ООН, хоча й готова сприяти в налагодженні гуманітарних поставок в Алеппо. За словами Бородавкіна, необхідні тверді офіційні гарантії з боку збройних формувань, які перебувають в Алеппо.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, 24 листопада внаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів сирійської армії в східній частині Алеппо загинули щонайменше 32 цивільних, серед них - п'ятеро дітей, повідомляє агентство AFP. У Центрі зазначили, що це - чи не найбільша кількість жертв упродовж доби з часу початку наступальної операції армією Асада 15 листопада.