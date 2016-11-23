Сирійські урядові війська увійшли до східного Алеппо

Сирійські урядові війська намагаються форсувати військову операцію у східній частині сирійського міста Алеппо, пише ТАСС.

Зазначається, що війська Асада просуваються від кругової розв'язки Джандуль в напрямку площі Баідін за підтримки палестинської бригади "Ліва аль-Кудс", яка наступає з боку табору біженців Інзарат.

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Зазначається, що в той же час артилерія веде вогонь по позиціях повстанців у кварталі Масакин-Ханано.

Нагадаємо, у контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після кількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

Водночас правозахисна організація «Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» зазначила, що в неокупованій частині міста є кілька працюючих медустанов, проте дістатися до них неможливо через постійні обстріли.