Сирійська армія відбила у повстанців другий район Алеппо за два дні

За останні два дні це друга перемога армії над противниками режиму президента Башара Асада, які утримували східну частину міста. Якщо сирійській армії вдасться захопити усі східні райони Алеппо, уряд Сирії знову контролюватиме всі великі міста країни, передає Deutsche Welle.

Напередодні сирійські урядові війська захопили район Ханано на півночі взятої в облогу східної частини міста. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) підтвердив цю інформацію, зауваживши, що за таких умов урядовим військам стане легше захопити і решту контрольованої повстанцями території.

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Між тим райони боїв у східному Алеппо залишають тисячі мирних жителів. SOHR повідомляє про те, що у контрольовані сирійською армією чи курдськими підрозділами райони перебрались близько 3 тисяч людей. "Ми залишили Ханано через бомбардування сирійської армії під час її наступу, а також через хлорний газ", - розповів один з мешканців Алеппо. Спільна слідча комісія ООН та Організації із заборони хімічної зброї неодноразово звинувачувала Дамаск у застосуванні хлорного газу, а "Ісламську державу" - гірчичного газу.

У заблокованій урядовими військами східній частині міста нині, за приблизними оцінками, перебувають понад 250 тисяч людей в умовах браку продовольства та медикаментів.