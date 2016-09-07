Армія Асада застосувала бомби з хлором в передмісті Алеппо - ЗМІ
Щонайменше 80 людей постраждали в результаті атаки з використанням отруйного газу хлору в передмісті Алеппо.
Про це повідомляють працюють в Сирії лікарі-волонтери і рятувальники, передає Бі-Бі-Сі.
За даними медичних працівників, урядові сили знову застосували хлор, вони скинули на передмістя Алеппо - район Сукарі - бочкові бомби з циліндрами із хлором.
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Сирійський уряд заперечує використання хімічної зброї в ході авіанальотів.
У серпні розслідування, яке проводилося за рішенням ООН, підтвердило, що сирійська армія як мінімум двічі використовувала отруйний газ в ході атак у 2014 і 2015 роках.
Хлор широко застосовується в різних хімічних виробництвах, але використання його в якості зброї заборонено міжнародними договорами.
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У новій доповіді ООН, яка була представлена у вівторок говориться, що короткий період затишшя на початку цього року в Сирії змінився ще більш запеклими боями.
За даними організації, на даний момент в умовах облоги живуть близько 600 тисяч сирійців, ще 300 тисяч чоловік - в районах Алеппо, що перебувають в облозі.