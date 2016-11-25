У Алеппо через 10 днів може початися масовий голод – Білі каски

У східній частині сирійського міста Алеппо може початися масовий голод через 10 днів. Про це повідомив голова волонтерської організації "Білі каски" (займається порятунком постраждалих від воєн в Сирії) Раєд Аль-Салех, пише Reuters.

Це станеться в разі, якщо у район не буде доставлено продовольство.

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Останній раз допомога надходила туди 13 листопада, а на нові поставки ООН не отримало дозволу від Росії і уряду Сирії.

"Ви не уявляєте, яка там ситуація. Лікарі і рятувальники в Алеппо просто використовують те, що залишилося від обладнання після бомбардувань", - сказав Аль-Салех.

Нагадаємо, спеціальний представник ООН з Сирії Стаффан де Містура якщо інтенсивні бомбардування триватимуть, то "до Різдва східне Алеппо перестане існувати".

На думку де Містури, сирійська влада домагається прискореного військового вирішення в районах східного Алеппо, де все ще проживають близько 255 тисяч осіб. За його словами, якщо це станеться, то в Туреччину прибудуть десятки тисяч біженців.