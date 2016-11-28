Путін не полетить на похорон Кастро

Російську делегацію очолить спікер Держдуми В'ячеслав Володін, разом з ним на жалобні заходи відправиться віце-прем'єр Дмитро Рогозін, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що "у Володимира Путіна досить напружений порядок денний", тому на похорон Кастро він не полетить.

Читайте такожСльози та радість: як кубинці реагують на смерть Кастро (фоторепортаж)

"Йде підготовка до послання Федеральним зборам. Це одне з головних заходів у президентському робочому графіку протягом року. Тому в зв'язку з цим Росія буде представлена не на вищому, але на високому рівні", - повідомив Пєсков журналістам.

Путін звернеться з посланням до парламенту 1 грудня, а 22 грудня відбудеться традиційна щорічна прес-конференція.

Як повідомляв УНІАН, Фідель Кастро помер у віці 90 років 25 листопада о 22:29 за місцевим часом.

З 30 листопада по 3 грудня урну з прахом Кастро провезуть через всю країну, а похорон лідера кубинської революції відбудеться у місті Сантьяго-де-Куба 4 грудня.