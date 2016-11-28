"Прощавай, Фіделю!": Кубинці прощаються з великим команданте (фоторепортаж)

Про це повідомляє AP.

Кубинці несуть квіти, кубинські прапори, фото Кастро і транспаранти з написами «Прощавай, Фіделю!».

Черга шикується до монумента Хосе Марті, де знаходиться вурна з прахом команданте.

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На площі чергують машини "швидкої допомоги" і поліція.

На Кубі оголошено дев'ятиденний національний траур. На вулицях приспущені державні прапори, оголошено заборону на музику та розважальні програми, по місцевому телебаченню йдуть передачі в пам'ять про Фіделя Кастро.

Як зазначає Сһісадо Tribune, в ефірі «не припиняється» трансляція записів промов Кастро, його інтерв'ю і відеозаписів закордонних поїздок.

Після прощання в Гавані урна з прахом Кастро буде пронесена по всій Кубі протягом трьох днів. Він буде відданий землі в неділю на кладовищі Святої Іфігенії в місті Сантьяго.

Як повідомляв УНІАН, Фідель Кастро помер у віці 90 років 25 листопада о 22:29 за місцевим часом.

Після повідомлення про смерть лідера кубинської революції Фіделя Кастро, на Кубі приспустили прапори, скасували розважальні заходи.

У той же час, кубинські емігранти, які живуть в різних містах США, вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати смерть диктатора Кастро. Свої емоції народи висловлювали піснями, танцями і оплесками. Повідомлення про смерть Кастро, вони зустріли масовими гуляннями.

Кубинська діаспора в штаті Флорида з радістю зустріла новину про смерть Фіделя Кастро. Люди вийшли на вулиці Майамі, назвавши те, що трапилося шансом для зміни ситуації на Кубі.