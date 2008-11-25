Сомалійські пірати захопили ще одне судно

Сомалійські пірати захопили в Аденській затоці вантажне судно з Ємену, повідомляє NEWSru.

За даними директора Програми з питань сприяння східно-африканським морським перевізникам Ендрю МВАНГУРИ, йдеться про судно Amani. Жодні інші подробиці поки що невідомі.

Радіозв`язок із судном Amani зник ще 18 жовтня.

У 2008 році сомалійські пірати захопили вже 39 суден, вчинивши 95 нападів у водах біля західного узбережжя Африки. Пірати досі утримують до 17 кораблів, а також членів їх екіпажів. Серед цих кораблів - “Фаїна”, у складі екіпажу якого 17 громадян України. На його борту - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно було захоплене 25 вересня.

Одним з потужніших нападів сомалійських піратів стало захоплення 15 листопада саудівського супертанкера Sirius Star, завантаженого двома мільйонами баррелів нафти на загальну суму більш як 100 мільйонів доларів.

За останніми даними, пірати знизили суму викупу за саудівський супертанкер з 25 до 12 мільйонів доларів і готові продовжувати переговори. Інші джерела стверджують, що сума викупу залишається незмінною.

Через напади, що стають дедалі частішими, 10 листопада Європейський союз затвердив рішення про проведення першої у своїй історії військово-морської операції, яка буде спрямована проти піратів у районі узбережжя Сомалі. Операція, яка одержала назву "Аталанта", передбачає направлення до берегів Сомалі від шести до десяти кораблів.