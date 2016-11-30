Французька поліція "забула" попередити владу про завезення 40 тонн марихуани

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Liberation.

Як стало відомо виданню, приблизно рік тому у Францію, з відома управління, було завезено майже 40 тонн марихуани. Офіційно така кількість канабісу завозилася для виявлення нелегальних мереж збуту наркотиків. Французька поліція дійсно застосовує таку практику багато років.

Однак у цьому випадку в поліції "забули" попередити міністерство юстиції країни про ввезення такої масштабної партії. Так, прокурор Парижа Франсуа Молен заявив, що його не повідомили про таке масштабне завезення наркотиків в країну.

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"Нас не проінформували про перевезення наркотиків. Ми ніколи б не прийняли поставку однієї тонни марихуани для роботи "під прикриттям". Було прийнято рішення, що в рамках цієї системи постачання не повинно бути більше декількох сотень кілограмів", – повідомив виданню слідчий суддя Ліона Бертран Грейн, який займається розслідуванням справи.

Видання зазначає, що вище керівництво поліції було обізнане з обставинами справи, і тепер керівникам поліції "доведеться пояснювати з Генеральною інспекцією національної поліції".

Слідство повинно з'ясувати, яким чином така велика партія наркотиків потрапила до Франції і розійшлася на чорному ринку.