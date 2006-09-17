На референдумі в Придністров`ї проголосували 38% виборців
13:38, 17 вересня 2006Світ
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Кишинів не збирається визнавати підсумки
На референдумі про незалежність в Придністров`ї, за останніми даними, проголосували 38% виборців.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,влада заявляє про високу явку і про відсутність будь-яких серйозних порушень.
Хоча в Кишиневі вже заявили, що не мають наміру визнавати підсумки референдуму, на думку лідера Придністров`я Ігоря СМИРНОВА, це не має значення.
Влада заявляє, що обстановка на дільницях для голосування зберігається спокійна.
Попередні підсумки референдуму ЦВК Придністров`я оголосить завтра вранці. Референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь 50% виборців плюс один.
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