Армія Асада захопила новий район в Алеппо, тепер вона контролює понад половину міста
Сирійські урядові війська та їхні союзники взяли під контроль район Тарік аль-Баб, що на сході Алеппо.
Про це повідомляють представники сирійської влади та спостерігачі за правами людини у цій країні, передає Радіо Свобода.
Просування сирійських військ, яке відбулося 3 грудня, означає, що тепер війська президента Сирії Башара аль-Асада контролюють близько 60% території цього міста, відновивши контроль над ключовими магістралями, що з’єднують східну та західну частину Алеппо.
Читайте такожПовстанці в Алеппо заявляють про активізацію авіаударів по їхніх позиціях – Reuters
Унаслідок боїв протягом останнього тижня повстанці втратили понад третину території Алеппо, що перебувала під їхнім контролем від 2012 року, і можуть втратити всю цю територію, бо наступ урядових сил за підтримки бойової авіації Росії триває.
Цей наступ спричинив масову втечу з "повстанської" частини міста близько 50 тисяч цивільних мешканців із загалом кількох сотень тисяч, що перебували там.