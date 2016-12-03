Армія Асада захопила новий район в Алеппо, тепер вона контролює понад половину міста

Про це повідомляють представники сирійської влади та спостерігачі за правами людини у цій країні, передає Радіо Свобода.

Просування сирійських військ, яке відбулося 3 грудня, означає, що тепер війська президента Сирії Башара аль-Асада контролюють близько 60% території цього міста, відновивши контроль над ключовими магістралями, що з’єднують східну та західну частину Алеппо.

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Унаслідок боїв протягом останнього тижня повстанці втратили понад третину території Алеппо, що перебувала під їхнім контролем від 2012 року, і можуть втратити всю цю територію, бо наступ урядових сил за підтримки бойової авіації Росії триває.

Цей наступ спричинив масову втечу з "повстанської" частини міста близько 50 тисяч цивільних мешканців із загалом кількох сотень тисяч, що перебували там.