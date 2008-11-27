Опозиція Таїланду блокувала роботу другого столичного аеропорту Дон Муанг, скасовані всі рейси.

Як передає ІТАР-ТАРС, в ніч на четвер демонстранти взяли в облогу пасажирський термінал повітряної гавані, звідки здійснюються переважно внутрішні рейси.

Керівництво аеропорту ухвалило рішення припинити роботу.

Метою демонстрантів був зрив запланованої на сьогодні екстреної наради Кабінету міністрів.

У свою чергу військові підсилили охорону військового аеродрому, що знаходиться в безпосередній близькості. Солдати блокували всі входи в будівлю.

У той же час демонстранти, якы блокують міжнародний аеропорт Субварнабхумі, проігнорували рішення Цивільного суду Таїланду і як і раніше знаходяться в будівлі. Робота гавані також блокована. Найближчий аеропорт Утапао, що здійснює рейси в робочому режимі, знаходиться за 130 км. від Бангкока.

Як повідомляв УНІАН, в Таїланді 25 листопада антиурядові демонстранти штурмом узяли головний термінал міжнародного аеропорту Бангкока. Робота аеропорту припинена. Демонстранти вимагають відставки прем`єр-міністра Таїланду Сомчая ВОНГСАВАТА і заявляють, що не залишать будівлю аеропорту до тих пір, поки це не відбудеться.

Заручниками політичного становищя стали близько 3 тис. туристів, які знаходяться в контрольованій демонстрантами будівлі аеропорту.