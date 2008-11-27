Втішний подарунок Гітлеру за Сталінград знайшли у США

У Сіетлі (США) арештовано громадянина Румунії, який намагався нелегально збути золоту книжкову закладку, яка, як вважають, належала Адольфу Гітлеру, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на АР.

За поширеною версією, закладку з нацистською символікою подарувала фюрерові його подруга Єва Браун для того, щоб утішити Гітлера після жорстокої поразки його армії під Сталінградом. Монограма на закладці запевняє фюрера у вічній любові Єви і в перемозі Рейху.

Проте деякі експерти ставлять під сумнів достовірність цього раритету. Експонат був викрадений 2002 року на передаукціонному показі в Мадриді разом з ще кількома ювелірними реліквіями. Арештований Крістіан Попеску намагався збути закладку за 100 тисяч доларів в кав`ярні Starbucks