"Якщо вони почнуть війну, ми її виграємо": у Пентагоні заявили про готовність захищати союзників в умовах агресії РФ

Про це він сказав, виступаючи на форумі з питань національної оборони, повідомляє 112.ua.

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"Ми не прагнемо до того, щоб розглядати Росію як ворога, але будемо захищати своїх союзників і світовий порядок", - зазначив він.

Картер назвав дії Росії в Сирії контрпродуктивними, звинувативши РФ в нагнітанні ядерної загрози, агресивних намірах щодо України, країн Прибалтики. Російські провокації, які мають місце останнім часом "не те, що чекає світ від відповідальних учасників в 21-му столітті".

Більше 25 років перед НАТО не стояло завдання займатися стримуванням на східному фланзі, але зараз варто, підкреслив Картер.

Він також відзначив необхідність зміцнення збройних сил, для того щоб було розуміння: "якщо вони почнуть війну, ми її виграємо".

Як повідомляв УНІАН, Нижня палата Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету на 2017 рік, який передбачає заборону Пентагону виділяти кошти на військове співробітництво з Росією, поки не буде виконано ряд умов.