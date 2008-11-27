Саркозі зірвав саміт Китай-ЄС

Китай відмовився від проведення саміту з Європейським Союзом через намір Президента головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ зустрітися з Далай-Ламою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалене Пекіном 26 листопада.

Як пише сьогодні «Financial Times» з посиланням на представника ЄС у Пекіні, рішення було викликане заявою Н.САРКОЗІ про намір зустрітися наступного місяця у Польщі з Далай-Ламою.

За словами дипломата, це рішення демонструє, наскільки сильним є бажання Китаю ізолювати Далай-Ламу, який перебуває у вигнанні.

Євросоюз офіційно уже висловив жаль з приводу рішення влади Китаю скасувати запланований на 1 грудня у Ліоні саміт, на якому планувалося, зокрема, провести дискусію щодо пошуку шляхів виходу з фінансової кризи.

Н.САРКОЗІ поки не змінив свого наміру зустрітися з Далай-Ламою 6 грудня у Варшаві. Крім того, 4 грудня Далай-Лама має відвідати Брюссель і виступити перед депутатами Європарламенту.