Швейцарія приєднається до Шенгенської зони 12 грудня ц.р. Таке рішення було ухвалене на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Європейського союзу. Вони зазначили, що з цієї миті для наземного перетину кордону не буде потрібний додатковий паспортний контроль, проте він збережеться в аеропортах до кінця березня 2009 р., коли авіакомпанії нададуть свій літній розклад, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Deutsche Welle.

Швейцарія буде третьою країною, що не входить до ЄС, але ввійде до Шенгенської зони. Раніше це зробили Норвегія й Ісландія.