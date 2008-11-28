В Росії хочуть ввести для мігрантів екзамен з російської мови
09:24, 28 листопада 2008Світ
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Рада Федерації підготувала проект
Рада Федерації Росії підготувала проект поправок до закону «Про правовий стан іноземних громадян», яким пропонується ввести іспити для мігрантів з російської мові для отримання дозволу на роботу і проживання в Росії.
Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на текст документа.
На даний час подібне тестування обов`язкове лише при отриманні російського громадянства.
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