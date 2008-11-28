В Росії хочуть ввести для мігрантів екзамен з російської мови

09:24, 28 листопада 2008
Світ
1314 0

Рада Федерації підготувала проект

Рада Федерації Росії підготувала проект поправок до закону «Про правовий стан іноземних громадян», яким пропонується ввести іспити для мігрантів з російської мові для отримання дозволу на роботу і проживання в Росії.

Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на текст документа.

На даний час подібне тестування обов`язкове лише при отриманні російського громадянства.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter