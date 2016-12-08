У США планують створити комісію для розслідування спроб Росії впливати на вибори американського президента

До конгресу США внесено законопроект про створення спеціальної незалежної комісії щодо розслідування випадків втручання Росії у вибори президента США за допомогою кібератак. Ініціаторами законопроекту стали конгресмени Елайджа Камінгс та Ерік Свалвел, пише Wired.

Документом пропонується створити комісію у складі якої будуть 12 осіб – представників республіканської та Демократичної партій. Комісія повинна буде представити свої висновки та рекомендації щодо запобігання майбутніх атак протягом 18 місяців.

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«Ця комісія буде робити двопартійний, незалежний і надійний огляд спроб Росії впливати на вибір електорату та нападати на демократію нашої країни, і вона (комісія, - ред.) буде давати конкретні рекомендації щодо майбутнього," сказав Каммінгс.

Нагадаємо, Сенат США скерує закордонну політику президента Трампа у напрямку протистояння Росії. Про це заявив сенатор Бенджамін (Бен) Кардин.

"Росія атакувала Америку. Атакувала вона мишкою чи МіГом, це все одно напад. Вонаатакувала нас у кіберпросторі. Вони однозначно намагалися зірвати наші вибори. І це вимагає відповіді», - сказав сенатор.

У Сенаті Бен Кардин представляє штат Мериленд, є найвищим за рангом демократом у Сенатському комітету з міжнародних відносин та у Гельсінській комісії. Кардин брав активну участь в розробці та проведенні через Конгрес низки проукраїнських законів. Цього разу він пропонує розширення секторальних та цільових санкцій, у тому числі проти російських чиновників, за продовження російської агресії в Україні,Сирії та злочини у кіберпросторі.