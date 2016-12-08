У США планують створити комісію для розслідування спроб Росії впливати на вибори американського президента
До складу комісії мають увійти представники Республіканської та Демократичної партій.
До конгресу США внесено законопроект про створення спеціальної незалежної комісії щодо розслідування випадків втручання Росії у вибори президента США за допомогою кібератак. Ініціаторами законопроекту стали конгресмени Елайджа Камінгс та Ерік Свалвел, пише Wired.
Документом пропонується створити комісію у складі якої будуть 12 осіб – представників республіканської та Демократичної партій. Комісія повинна буде представити свої висновки та рекомендації щодо запобігання майбутніх атак протягом 18 місяців.
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«Ця комісія буде робити двопартійний, незалежний і надійний огляд спроб Росії впливати на вибір електорату та нападати на демократію нашої країни, і вона (комісія, - ред.) буде давати конкретні рекомендації щодо майбутнього," сказав Каммінгс.
Нагадаємо, Сенат США скерує закордонну політику президента Трампа у напрямку протистояння Росії. Про це заявив сенатор Бенджамін (Бен) Кардин.
"Росія атакувала Америку. Атакувала вона мишкою чи МіГом, це все одно напад. Вонаатакувала нас у кіберпросторі. Вони однозначно намагалися зірвати наші вибори. І це вимагає відповіді», - сказав сенатор.
У Сенаті Бен Кардин представляє штат Мериленд, є найвищим за рангом демократом у Сенатському комітету з міжнародних відносин та у Гельсінській комісії. Кардин брав активну участь в розробці та проведенні через Конгрес низки проукраїнських законів. Цього разу він пропонує розширення секторальних та цільових санкцій, у тому числі проти російських чиновників, за продовження російської агресії в Україні,Сирії та злочини у кіберпросторі.