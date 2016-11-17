Сенатори США готують "вичерпний" законопроект у відповідь на дії Росії

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Так, головний з демократів у сенатському комітеті з іноземних справ, сенатор Бен Кардін заявив, що працює над «вичерпним» законопроектом, який стане відповіддю на російські дії в Європі і Сирії, а також кібератаки під час передвиборної гонки, відповідальність за які покладають на Москву.

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«Росія являє собою дуже серйозну проблему для Америки. Вона – не наш партнер. Вона – хуліган», – наводить Reuters його слова. «Вона атакує нас МіГами [винищувачами] або [комп'ютерною] мишею – неважливо. Все це — атака. І вона вимагає відповіді. Ясно ж, що вони були відповідальні за кібератаку на нашу країну під час минулих виборів», — сказав Кардін.

До дій у відповідь закликав на цьому тижні і сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він заявив, що виступає за те, щоб влаштувати в сенаті слухання з питання, чи втручався президент Росії Володимир Путін в минулі в США вибори. «Ми не можемо стояти осторонь», — сказав республіканець.

Подробиці законопроекту, над яким ведеться робота, сенатор Кардін не розкрив, зазначивши лише, що він буде «вичерпним». Він також засумнівався в тому, що законопроект буде прийнятий при старому складі конгресу, але висловив надію, що «основа подальших дій буде закладена».