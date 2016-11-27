Спроби Кремля вплинути на хід виборів президента США провалились - посадовець

Усі спроби Росії вплинути на хід президентських виборів у США зазнали невдачі. Таку заяву високопоставленого американського посадовця, який побажав залишитись невідомим, опублікувала газета The New York Times.

Зокрема, мова йде про ініційовані РФ викриття електронних листів американських чиновників.

Читайте такожРосія намагається розділити Європу за допомогою кібератак - президент Болгарії

"Кремль, мабуть, очікував, що суспільний резонанс навколо розкриття інформації, який з'явився після ініційованих російським урядом викриттів електронних листів американських чиновників і організацій, в тому числі політичних, поставить під сумнів надійність виборчого процесу, що підірве легітимність обраного президента", - пише американський чиновник.

При цьому посадовець підкреслив, що у день виборів у США не спостерігалося сплеску хакерських атак, спрямованих на зрив виборчого процесу.

При цьому посадовець наголосив, що не впевнений, чи планувала Росія подібні атаки або "скасувала їх після погроз влади США про заходи у відповідь".

Нагадаємо, Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що політика США щодо Росії грунтується на «агресивній русофобії».

За словами російського міністра, прикладом цього є наближення кордонів НАТО до РФ і розгортання поблизу кордонів Росії і її союзників «американських важких озброєнь, авіації Північноатлантичного альянсу, ПРО», а також санкції.

«Мова йде не просто про риторичну русофобію, а про агресивні кроки, які реально зачіпають наші національні інтереси, ставлять під загрозу нашу безпеку», — заявив Лавров.

За його словами, саме ці «корінні зміни в американській політиці стали причиною виходу РФ із договору про утилізацію плутонію.