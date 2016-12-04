Вибори в США: екс-кандидат у президенти відкликала судовий позов про перерахунок голосів в Пенсільванії

Про це повідомляє Philly.com.

Повідомляється, що суд штату зобов'язав Стайн внести заставу в $1 млн для запуску процедури.

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За словами екс-кандидата, громадяни США, які підписали петицію про перерахунок голосів президентських виборів, є звичайними громадянами і не можуть собі дозволити оплатити таку велику суму.

Як повідомляв УНІАН, перерахувати голоси в Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії вимагала кандидат від Партії зелених Джилл Стайн. У всіх цих штатах переміг Трамп, хоча опитування вказували на перемогу кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. У свою чергу, обраний президент США Дональд Трамп виступив проти спроб перерахувати частину бюлетенів, поданих на виборах 8 листопада.