Опозиція у Венесуелі перемогла на муніципальних виборах

Президент Венесуели Уго Чавес готується до "війни" з опозицією, яка на недавніх муніципальних виборах здобула перемоги в кількох штатах. Чавес закликав своїх прихильників і армію підготуватися до жорсткого протистояння з політичними опонентами, повідомляє Associated Press. Венесуельські соціалісти повинні бути готовими "померти за революцію", заявив він на виступі перед своїми прихильниками.

За словами венесуельського лідера, саме опозиція "хоче конфронтації", оскільки розраховує повернутися до "сценарію 2002 року". Тоді Чавес на кілька днів був усунений від влади в результаті перевороту, організованого, на переконання президента, американськими спецслужбами.

На муніципальних виборах, що пройшли у Венесуелі 23 листопада ц.р., опозиція одержала 17 з 22 губернаторських посад, а також крісло мера венесуельської столиці м. Каракаса. Політичним супротивникам Чавеса вдалося здобути владу в ключових промислово розвинених штатах.

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