Вибухи у Бангкоку: кількість поранених зросла до 70 осіб

У Бангкоку до 70 осіб зросла кількість поранених в результаті нічних вибухів.

Як передає ІТАР-ТАРС, один потужний вибух прогримів у дворі обложеного демонстрантами Будинку уряду, три вибухи – поблизу телевізійної станції ASTV, а також в аеропорту Дон Муанг.

Крім того, учора увечері вибуховий пристрій спрацював на ринку Клонгтой, де, за повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждали 17 продавців, які мітингують проти підвищення орендної плати