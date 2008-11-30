Вибухи у Бангкоку: кількість поранених зросла до 70 осіб
10:02, 30 листопада 2008Світ
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Мітинги тривають
У Бангкоку до 70 осіб зросла кількість поранених в результаті нічних вибухів.
Як передає ІТАР-ТАРС, один потужний вибух прогримів у дворі обложеного демонстрантами Будинку уряду, три вибухи – поблизу телевізійної станції ASTV, а також в аеропорту Дон Муанг.
Крім того, учора увечері вибуховий пристрій спрацював на ринку Клонгтой, де, за повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждали 17 продавців, які мітингують проти підвищення орендної плати
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