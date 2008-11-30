150 китів загинули на узбережжі Австралії

Щонайменше 150 китів загинули, прибившись до західного берега Тасманії.

Як передає Газета.ru, тварин, які опинилися в тяжкому становищі, було виявлено в суботу ще живими, проте спроби врятувати їх не мали успіху – кити натрапили на каміння й були важко поранені.

Тварини періодично викидаються на берег в Австралії та Новій Зеландії, проте вчені не можуть назвати тому точну причину. Можливо, поведінка китів пов`язана з порушенням ехолокації, викликаним підвищеною активністю в океані людини, чия діяльність перешкоджає передачі високочастотних звукових сигналів. Тварини використовують ехолокацію для орієнтації в просторі.