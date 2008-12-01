Італійські миші понадкушували 80 тонн сиру на 800 тисяч євро

Близько 80 тонн сиру, понадкушуваного мишами, вилучено зі складу однієї з сироварень на півночі Італії, повідомили журналістам у понеділок представники правоохоронних органів міста Парми. Всього поліція вилучила 2,021 тисячі сирних голів. Орієнтовна ціна цієї продукції - 800 тисяч євро. Частина вилученого сиру буде знищена, частина - відправлена на перевірку придатності для вживання в їжу. В ході огляду складу з`ясувалося, що сири зберігалися в приміщенні, повному екскрементів мишей і їх трупів. Було ухвалено рішення про закриття складу.

РИА новости