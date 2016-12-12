Соціал-демократи перемагають на парламентських виборах у Румунії - екзит-поли

Про це свідчать дані екзит-полів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ліві набирають 45% голосів. На другому місці йде правоцентристська Національна ліберальна партія (PNL) з результатом у 20%. На виборах 11 грудня партії борються за 504 місця в парламенті.

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Румунський парламент складається з двох палат і обирається на чотири роки.

В даний час влада в країні знаходиться у технократичного уряду, який було сформовано в 2015 році після відходу у відставку прем'єр-міністра Віктора Понти і його кабінету.

Понта змушений був покинути свій пост на тлі масових протестів після пожежі в нічному клубі в Бухаресті, де загинуло 64 людини.