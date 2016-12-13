Росія відкинула заклики припинити вогонь в Алеппо, де фіксуються масові розстріли цивільних

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перш, ніж зупиняться бойові дії, повинні бути встановлені евакуаційні коридори.

"Ми чуємо заклики до негайного припинення бойових дій. Це російська сторона хоче зробити тільки тоді, коли коридори будуть встановлені", – сказав Лавров на прес-конференції за підсумками засідання організації Чорноморського економічного співробітництва в Белграді у вівторок.

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Відповідаючи на питання, чи є паралельні переговори з Туреччиною і Сполученими Штатами, Лавров відповів: "Ми працюємо з усіма, хто впливає на ситуацію".

Як повідомляв УНІАН, в Організації Об'єднаних Націй заявили про отримання інформації, що урядові сили Сирії вдираються в будинки в східній частині Алеппо й розстрілюють цивільних. Зокрема, повідомляється про вбивство 82 цивільних, серед яких 11 жінок і 13 дітей.