Влада Швеції заборонила "Газпрому" будівництво на своєму острові: боїться "жучків" в трубах і висадки десанту

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В гавань на острові повинні були завезти російські труби, які використовують для будівництва газопроводу "Північний потік". Однак, місцева влада відмовила Москві в дозволі.

Читайте такожЄвродипломати сподіваються продовжити санкції проти Росії без обговорення - ЗМІ

Російська присутність негативно вплине на військово-політичні інтереси Швеції, вважає місцева влада.

Зокрема, шведські військові заявляли, що в російських трубах можуть розмістити "жучки" для прослуховування, а в гавані Москва може висадити свій десант.

Нагадаємо, раніше шведська розвідка назвала Росію головним джерелом кібератак на країну.