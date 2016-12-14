Влада Швеції заборонила "Газпрому" будівництво на своєму острові: боїться "жучків" в трубах і висадки десанту
19:07, 14 грудня 2016Світ
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Швеція заборонила "Газпрому" використовувати острів Готланд для будівництва газопроводу.
Швеція РФ заборонила завозити на острів Готланд свої труби / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В гавань на острові повинні були завезти російські труби, які використовують для будівництва газопроводу "Північний потік". Однак, місцева влада відмовила Москві в дозволі.
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Російська присутність негативно вплине на військово-політичні інтереси Швеції, вважає місцева влада.
Зокрема, шведські військові заявляли, що в російських трубах можуть розмістити "жучки" для прослуховування, а в гавані Москва може висадити свій десант.
Нагадаємо, раніше шведська розвідка назвала Росію головним джерелом кібератак на країну.
Швеція заборонила "Газпрому" використовувати острів Готланд для побудови газопроводу
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