Аеропорт Бангкока прийняв перший літак після зняття блокади

Міжнародний аеропорт Бангкока "Суварнабхумі"в середу прийняв перший пасажирський рейс після того, як його розблоковували прихильники опозиції, які брали участь в акції протесту, повідомляє агентство Рейтер. За даними агентства, літак компанії Thai Airways, що слідував з острова-курорту Пхукет на півдні країни, успішно приземлився в аеропорту. На борту авіалайнера знаходилися 305 пасажирів. У вівторок представники опозиційного руху Таїланду "Народний альянс за демократію" (НАД) заявили про припинення 3 грудня всіх акцій протесту, зокрема блокади аеропортів.

Масові безпорядки в Бангкоку, організовані опозицією, яка добивається відставки уряду, тривали більше тижня. Прихильники опозиції, які звинувачують кабінет міністрів в неефективній економічній політиці, з серпня проводили демонстрації біля будівлі уряду в Бангкоку, а минулого тижня узяли штурмом два столичні аеропорти. Після цього влада країни ухвалила рішення закрити ці аеропорти, оголосивши там надзвичайний стан. За даними Мінтуризму Таїланду, близько 350 тисяч пасажирів не можуть вилетіти з країни, і близько 10 тисяч тайців, які знаходяться зараз в інших країнах, не мають можливості повернутися додому. У вівторок стало відомо про рішення Конституційного суду Таїланду розпустити найбільшу партію правлячої коаліції - Партію народної влади (ПНВ) - і заборонити її лідерові прем`єр-міністрові країни Сомчаю Вонгсавату займатися політичною діяльністю впродовж п`яти років.

РІА "Новости"