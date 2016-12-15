Китай споруджує системи протиракетної оборони на штучних островах в Південно-Китайському морі - CSIS

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мова йде про районі архіпелагу Спратлі, територіальні претензії на який висувають не тільки Китай, але і багато інших країн, що омиваються Південно-Китайським морем - В'єтнам, Малайзія, Філіппіни і Бруней.

На супутникових знімках, розміщених на сайті Ініціативи щодо забезпечення прозорості азіатських морських шляхів при CSIS, видно споруди, що нагадують пускові установки ракет.

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На думку експертів, деякі з цих об'єктів можуть представляти собою зенітно-артилерійські комплекси. На їхню думку, це свідчить про те, що "Пекін серйозно налаштований обороняти свої штучні острови у випадку збройного конфлікту в Південно-Китайському морі".

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Голова КНР Сі Цзіньпін в ході візиту в США у вересні минулого року стверджував, що Китай не хоче мілітаризації архіпелагу Спратлі. Разом з тим Пекін наполягає на тому, що ці території належать йому і тому він має право думати про їх оборону.

У липні цього року міжнародний трибунал, створений за посередництва Постійної палати третейського суду в Гаазі постановив, що Китай не має історичних прав на спірні території в Південно-Китайському морі.

Пекін назвав рішення суду необґрунтованим і заявив, що не вважає себе зобов'язаним його дотримуватися.