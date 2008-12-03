Медведєв роздав доручення адміністрації Кремля, Путіну і Радбезу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сформулював доручення адміністрації Кремля, урядові і Раді національної безпеки у сфері міжнародних відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, ці доручення спрямовані на реалізацію послання Президента РФ Федеральним зборам, з яким він виступив 5 листопада.

Зокрема, Д.МЕДЕВЕДЄВ доручив забезпечити підготовку спільного засідання Радбезпеки Росії і Державної ради з російської політики на просторах СНД.

Він також доручив внести пропозиції з подальшого розвитку російсько-американських відносин у світлі підсумків президентських виборів у США і розробити комплекс заходів з подальшого просування російської ініціативи підготовки Договору про європейську безпеку.

Крім цього Д.МЕДВЕДЄВ вимагає забезпечити підготовку проектів першочергових нормативних правових актів, що формують основу для створення в Росії міжнародного фінансового центру і внести пропозиції, спрямовані на посилення ролі російського рубля як однієї з валют міжнародних розрахунків.

Органи влади РФ також повинні внести пропозиції з оптимізації міграційних процесів усередині країни і механізмів зовнішньої міграції.

Доручення також стосуються реформування політичної системи, розвитку судової системи, російського федералізму, освіти, охорони здоров`я і пенсійного забезпечення.