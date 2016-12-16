Евакуація з Алеппо: місто вже покинули тисячі людей (фоторепортаж)

Про це повідомляє Reuters.

Перший конвой машин швидкої допомоги і автобусів з майже 1000 осіб на борту виїхав зі спустошеного війною району Алеппо, який був обложений і піддавався бомбардуванню протягом кількох місяців з боку сирійських урядових сил.

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Сирійське державне телебачення повідомило, що додаткові два конвої з 15 автобусів також залишили східне Алеппо. Другий досяг утримуваного повстанцями району Аль-Рашиден, повідомив повстанець.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста проінформував пізно ввечері в четвер, що близько 3000 цивільних осіб і більше 40 поранених, в тому числі дітей, вже евакуйовані.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня почалась евакуація цивільних і повстанців з обложених урядовими військами районів Алеппо.