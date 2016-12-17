Поліція повідомила про припинення бунту у в'язниці Бірмінгема

До в'язниці були стягнуті загони спецназу "Торнадо". Відновити контроль над в'язницею силам поліції вдалося в 22:30 за Гринвічем, тобто через 12 годин, після того як у в'язниці почався бунт, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За попередніми даними, в безладах брали участь до 600 ув'язнених.

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За інформацією Бі-бі-сі, один з ув'язнених був госпіталізований з переломами щелепи і стінок очниці. Раніше повідомлялося, що персонал в'язниці не постраждав в ході заворушень.

Під час безладів у в'язниці на зв'язок з Бі-бі-сі вийшли кілька людей, які представилися як ув'язнені в'язниці в Бірмінгемі.

З їх слів, бунт розпочався через невдоволення умовами утримання ув'язнених - у тому числі поганим харчуванням і недоліком лікарської допомоги. За словами тих, що дзвонили, ув'язнені також обурені тим, що вони цілий день залишаються замкнутими в своїх камерах.

В'язниця управляється приватною компанією, всього в ній містяться 1450 ув'язнених.