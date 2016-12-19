Напились до смерті: у Росії 26 осіб стали жертвами отруєння концентратом для ванн "Глід"

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ по Іркутській області, триває розслідування кримінальної справи за фактом загибелі людей після вживання спиртовмісної настоянки. В рамках кримінальної справи затримано двох розповсюджувачів продукції.

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Встановлено, що жителі Іркутська купували концентрат «Глід», на етикетці якого було попередження про заборону внутрішнього застосування. Незважаючи на це, люди пили його як алкоголь, але в ньому виявився концентрований метиловий спирт замість етилового.

«На сьогоднішній день до медичних установ потрапили 42 людини, з них 26 померли», - йдеться в повідомленні.

Призначено судово-медичні, судово-хімічні експертизи, допитуються очевидці, проводяться інші слідчі дії.