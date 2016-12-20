"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Берліні

Про це передає BBC з посиланням на повідомлення пов'язаного з ІД агентства Amaq.

Поліція Берліна вже відпустила єдиного затриманого за підозрою в причетності до теракту через відсутність доказів.

Нагадаємо, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком.

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В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали. Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисне спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.

Канцлер ФРН назвала трагедію у Берліні терактом, який був здійснений біженцем.