"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Берліні
21:43, 20 грудня 2016Світ
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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Берліні, жертвами якої стали 12 осіб.
Трагедія в Берліні / REUTERS
Про це передає BBC з посиланням на повідомлення пов'язаного з ІД агентства Amaq.
Поліція Берліна вже відпустила єдиного затриманого за підозрою в причетності до теракту через відсутність доказів.
Нагадаємо, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком.
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В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали. Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисне спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.
Канцлер ФРН назвала трагедію у Берліні терактом, який був здійснений біженцем.
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