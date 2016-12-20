Поліція Берліна затримала не ту людину, терорист все ще на свободі – Die Welt

Про це з посиланням на джерела повідомляє Die Welt.

"У нас не та людина", – заявили в берлінській поліції. За словами правоохоронців, винуватець все ще озброєний і може здійснити нові напади.

Силові органи німецької столиці були проінформовані про це.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком. В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.

Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисно спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.

Канцлер ФРГ назвала трагедію у Берліні терактом, що був здійснений біженцем.