Поліція Берліна затримала не ту людину, терорист все ще на свободі – Die Welt
14:41, 20 грудня 2016Світ
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Поліція Берліна затримала людину, яка не має відношення до теракту 19 грудня на різдвяному ярмарку.
Ілюстрація / REUTERS
Про це з посиланням на джерела повідомляє Die Welt.
"У нас не та людина", – заявили в берлінській поліції. За словами правоохоронців, винуватець все ще озброєний і може здійснити нові напади.
Силові органи німецької столиці були проінформовані про це.
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Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком. В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.
Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисно спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.
Канцлер ФРГ назвала трагедію у Берліні терактом, що був здійснений біженцем.
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