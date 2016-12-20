Власник фури, яка в'їхала у натовп людей в Берліні заявив, що водій не впорався з керуванням

Про це польському виданню TVN24 повідомив власник польської транспортної компанії з Гданська, якій належить вантажівка, передає ТСН.

За словами власника Аріеля Журавскі, за кермом був його двоюрідний брат, який хотів залишитися в Берліні цієї ночі.

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Чоловік не міг уявити, що той не впорається з керуванням, оскільки володіє 15-річним стажем водіння.

Журавський також зазначив, що його двоюрідний брат перестав виходити на зв'язок з 16:00 понеділка.

Однак, за даними газети Die Welt, за кермом вантажівки міг знаходитися біженець із Пакистану. Він попросив притулок у Німеччині 16 лютого.

Разом з тим, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що поліції досі невідомо, чи пов'язаний інцидент у Берліні зі спеціально спланованим нападом, чи це був нещасний випадок, передає Reuters.

За даними поліції, один із підозрюваних у наїзді на натовп на різдвяному ярмарку знайдений мертвим. Ще один підозрюваний заарештований.

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком, який знаходиться поруч з церквою Гедехнискирхе. В результаті інциденту загинули 9 людей, близько 50 осіб постраждали.