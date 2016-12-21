"Десятки біснуватих накинулися на мене": росіянина затримали за перфоманс на могилі Сталіна

Про це він написав у Twitter.

«Я всього лише жбурнув у нього квіти і спокійно сказав: «Гори в пеклі, кат російського народу, вбивця моїх рідних, моїх святих, улюблених поетів». У відповідь десятки біснуватих накинулися на мене», - написав він.

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За даними радіостанції «Говорить Москва», Енте і його супутниця прийшли до Кремлівської стіни після делегації КПРФ, які поклали квіти до могили в день народження Йосипа Сталіна, і кинули букет у бюст вождя.