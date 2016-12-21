На тлі терактів в Європі в генштабі Франції заговорили про модернізацію ядерного арсеналу
Начальник генерального штабу Франції П'єр де Вільє закликав майбутнього президента збільшити витрати на оборону, щоб краще протистояти ісламським екстремістам і авторитарним державам, які все більше покладаються на військову силу.
Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.
Генерал заявив, що теракти у Франції та інших європейських країнах в останні роки показали, що "світ більше не підтримується сам собою".
Він закликав до модернізації ядерного арсеналу та іншого озброєння, а також до підвищення витрат на оборону протягом наступних п'яти років до 2% від валового внутрішнього продукту, в порівнянні з нинішніми 1,7%.
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Франція обіцяла НАТО збільшити витрати до 2025 року, але де Вільє закликає прискорити зусилля.
Як відомо, Франція бере активну участь в операціях проти ісламістів в Сирії і Іраку.
Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться в квітні 2017 року. Нинішній глава держави Франсуа Олланд не буде балотуватися на другий термін.