Майже три чверті жертв торгівлі людьми у світі є жінками або дівчатами - ООН

Про це пише Deutsche Welle.

Загалом протягом останніх десяти років значно збільшилась кількість дітей, які стають жертвами торгівлі людьми. У 2014 році порівняно з 2004 роком ця цифра виросла в понад двічі - з 13 до 28 відсотків.

При цьому переважно хлопчики стають жертвами зловмисників у країнах Африки, де більш поширене використання примусової праці, а також жебрацтво та використання дітей-солдатів. А в країнах Центральної Америки, Карибського басейну та Південної Америки, де поширене сексуальне рабство, жертвами торгівлі людьми стають переважно дівчата.

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Попри те, що більшість жертв торгівців людьми є жінками, за останнє десятиліття помітно збільшилась серед них частка чоловіків - з 13 до 21 відсотка. У UNODC це пояснюють тим, що у світі стало більш поширеним використання фізичної рабської праці. Так, у 2014 році четверо з десяти жертв торгівлі людьми використовувались для фізичної праці, тоді як у 2007 році ця пропорція становила троє осіб з десяти.

Діти та інваліди використовуються торговцями людьми для жебрацтва, тоді як інших жертв використовують для укладення фіктивних шлюбів, зйомок у порнографічних фільмах або для участі у шахрайських схемах. Крім того, у десятьох країнах повідомлялось про випадки торгівлі людьми для використання їхніх органів.

Невдоволені у UNODC і результатами боротьби з торговцями людьми у світі. Попри існування у 158 країнах законів, які передбачають кримінальну відповідальність за цей злочин, випадків засудження за торгівлю людьми у світі вкрай мало, зазначають в Управлінні ООН з наркотиків і злочинності. А у 15 відсотків країн взагалі не зафіксовано жодного випадку засудження за цей злочин.

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У звіті UNODC, який випускають щодва роки, фігурує і Україна, яка є як країною походження, так і країною призначення для жертв торгівлі людьми.

Як зазначається у документі, у той час, коли в більшості країн Східної Європи найбільш поширеною є торгівля людьми для сексуальної експлуатації, в Україні дедалі більше жертв використовують для фізичної праці. В Україні частка чоловіків, які стають жертвами торгівлі людьми, різко збільшилась протягом останніх років та становить близько 50 відсотків.

UNODC вивчала тренди у торгівлі людьми у світі, проаналізувавши 63 тисячі випадків, які стались протягом 2012-2014 років. Загалом, за даними Міжнародної організації праці, за цей період жертвами торгівців людьми стало близько 21 мільйона осіб у світі.