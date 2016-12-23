Пожежа в одному з нью-йоркських хмарочосів: постраждали 24 людини (фото, відео)

11:26, 23 грудня 2016
Світ
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Унаслідок пожежі в одному з 33-поверхових хмарочосів в центрі Нью-Йорка постраждали 24 людини, у тому числі четверо пожежників.

Шість постраждалих у важкому стані / nbcnewyork.com

Про це повідомляє NBS New-York.

За даними рятувальників, 6 осіб отримали серйозні пошкодження. 

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Також постраждали четверо пожежників / nbcnewyork.com

Осередок займання знаходився на третьому поверсі 33-х поверхової будівлі, причина пожежі на даний час встановлюється.

Причина спалаху поки невідома / nbcnewyork.com

З 20 цивільних осіб, які постраждали, шестеро перебувають у важкому стані.

Під час пожежі надали допомогу семирічній дівчинці, яка була знайдена на 21 поверсі з зупинкою серця. Пізніше рятувальники, витягнувши її назовні, також надали їй першу медичну допомогу та змогли стабілізувати стан дитини.

Раніше стався вибух на ярмарку феєрверків в Мексиці, унаслідок якого загинула щонайменше до 31 людина, понад 70 отримали поранення.

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