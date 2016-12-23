Пожежа в одному з нью-йоркських хмарочосів: постраждали 24 людини (фото, відео)
Унаслідок пожежі в одному з 33-поверхових хмарочосів в центрі Нью-Йорка постраждали 24 людини, у тому числі четверо пожежників.
Про це повідомляє NBS New-York.
За даними рятувальників, 6 осіб отримали серйозні пошкодження.
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Осередок займання знаходився на третьому поверсі 33-х поверхової будівлі, причина пожежі на даний час встановлюється.
З 20 цивільних осіб, які постраждали, шестеро перебувають у важкому стані.
Під час пожежі надали допомогу семирічній дівчинці, яка була знайдена на 21 поверсі з зупинкою серця. Пізніше рятувальники, витягнувши її назовні, також надали їй першу медичну допомогу та змогли стабілізувати стан дитини.
Раніше стався вибух на ярмарку феєрверків в Мексиці, унаслідок якого загинула щонайменше до 31 людина, понад 70 отримали поранення.