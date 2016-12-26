У Тайвані противники одностатевих шлюбів спробували штурмувати парламент

У столиці Тайваню – місті Тайбей тисячі мітингувальників вийшли на мітинг проти легалізації одностатевих шлюбів. Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зазначається, що між протестувальниками та поліцією виникли сутички і учасники акції намагались прорватись до парламенту країни.

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Зазначається, що парламентський комітет розглянув пропозиції щодо легалізації одностатевих шлюбів, мова йде про поправки до цивільного кодексу.

Голосування за легалізацію одностатевих шлюбів в парламенті заплановано на лютий 2017 року. Якщо депутати схвалять поправки, Тайвань може стати першою країною в Азії, де будуть легалізовані одностатеві союзи.